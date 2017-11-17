لاعب ليستر السابق: “كل شيء مرتبط بمحرز”

الرياضة
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لاعب ليستر السابق: “كل شيء مرتبط بمحرز”
بقلم أمير بهلول

صرّح اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي “ستيف كلاريج” لموقع “ليسترميركوري”، أن المدرب “كلود بويال” مطالب بمساعدة محرز على استعادة مستواه.

وقال: “ليستر بحاجة ماسة لعودة كل من فاردي ومحرز لمستواهما المعهود، وسيكونان في القمة إذا كان أدائهما أفضل”.

وأضاف: “محرز عان من بعض المشاكل بعد عدم رحيله في آخر أيام الميركاتو، لكنه يعود شيئا فشيئا لمستواه”.

وتابع كلاريج : “بويال مطالب بتقديم المساعدة والنصائح لمحرز وعلى هذا الأخير التركيز فوق أرضية الميدان بصناعة الأهداف وتسجيلها”.

وختم كلامه: “توازن الفريق مرتبط بأداء محرز وفاردي”.

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