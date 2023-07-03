لاعب مولودية البيض ينال شهادة الماستر

ناقش اليوم الاثنين، لاعب مولودية البيض، عز الدين برياح، شهادة “الماستر” تخصص إدارة مالية.

وصنع رفقاء الظهير الأيمن لمولودية البيض، أجواء مميزة احتفالا بنيل صديقهم شهادة ماستر تخصص إدارة مالية.

وجاءت مناقشة صاحب الـ 24 ربيعا للشهادة الجامعية، قبل أقل من 24 ساعة، عن المواجهة التي تنتظر فريقه غدا الثلاثاء أمام الضيف أولمبي الشلف، برسم الجولة الـ 27 من المحترف الأول.

ولم تفوّت إدارة المولودية الفرصة، من أجل تهنئة لاعبها متمنية في منشور عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” نجاحات أخرى لبرياح دراسية ورياضية على حد سواء.

وللإشارة فإن برياح، جدد الصائفة الماضية عقده مع البيض، بعد الصعود التاريخي إلى المحترف الأول، بالرغم من العروض المغرية التي وصلته أبرزها من مولودية الجزائر.