لاغا يمدد عقده مع ليون وشايب يوقّع أول عقد احترافي

وقع كل من لاعب المنتخب الوطني لفئة أقل 18 سنة، يانيس لاغا والفرانكو جزائري ياسين شايب، عقودا جديدة مع ناديهما الفرنسي أولمبيك ليون.

وكشف الموقع الرسمي لنادي أولمبيك ليون، أمس الخميس، عن توقيع لاغا، عقدا جديدا إلى سنة 2027، بعدما كان اللاعب ذاته، قد مدد السنة الماضية عقده إلى صيف 2025.

بينما وقع ياسين شايب البالغ 18 سنة والذي يشغل منصب ظهير أيسر. على أول عقد احترافي مع “لوال” يستمر إلى صيف 2027.

ومن جهته، أكد موقع ” olympique-et-lyonnais” المقرب من نادي “لوال”. بأن خطوة الإدارة بتمديد وتوقيع عقود جديدة للشبان، تأتي في إطار الاحتفاظ بلاعبي أكاديمية الفريق.