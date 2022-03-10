لافروف: الذين يُزوّدون أوكرانيا بالسلاح يجب أن يفهموا خطورة الوضع

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إنّ الاتحاد الأوروبي ينتهك كافة المبادئ بتصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.

وأوضح لافروف، خلال انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية في أنطاليا التركية، أن مد أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب يعتبر في غاية الخطورة وسيؤدي إلى تصعيد الصراع وملتزمون بعدم مهاجمة أحد.

وأضاف:” أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.”

كما أكد لافروف أن روسيا لاتخطط للهجوم على أوكرانيا أو على أي دولة، مشيرا الى أن بلاده وصلت إلى وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمنها.

الى جانب ذالك، ذكّر وزير الخارجية الروسي، الأوكرانيين بأن موسكو قدّمت مقترحاتها بشأن الحوار وتنتظر ردا على ذلك.

وتابع:” نود أن تكون محادثات بيلاروسيا جدية وأن تكون نتائجها ضمن تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.”

بالمقابل كشف وزير الخارجية الروسي، أن المدنيين بأوكرانيا أصبحوا رهائن ودروعا بشرية في يد الكتائب المتطوعة وقوات الدفاع الإقليمي.

منوها في السياق ذاته الى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي حسب الخطط.

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