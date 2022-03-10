لافروف: الذين يُزوّدون أوكرانيا بالسلاح يجب أن يفهموا خطورة الوضع
قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إنّ الاتحاد الأوروبي ينتهك كافة المبادئ بتصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.
وأوضح لافروف، خلال انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية في أنطاليا التركية، أن مد أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب يعتبر في غاية الخطورة وسيؤدي إلى تصعيد الصراع وملتزمون بعدم مهاجمة أحد.
وأضاف:” أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.”
كما أكد لافروف أن روسيا لاتخطط للهجوم على أوكرانيا أو على أي دولة، مشيرا الى أن بلاده وصلت إلى وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمنها.
الى جانب ذالك، ذكّر وزير الخارجية الروسي، الأوكرانيين بأن موسكو قدّمت مقترحاتها بشأن الحوار وتنتظر ردا على ذلك.
وتابع:” نود أن تكون محادثات بيلاروسيا جدية وأن تكون نتائجها ضمن تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.”
بالمقابل كشف وزير الخارجية الروسي، أن المدنيين بأوكرانيا أصبحوا رهائن ودروعا بشرية في يد الكتائب المتطوعة وقوات الدفاع الإقليمي.
منوها في السياق ذاته الى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي حسب الخطط.
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الدفاع الروسية تُعلن أحدث حصيلة لخسائر أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب في 24 فيفري الماضي.
و كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 97 طائرة و107 مسيرات، و 141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي.
بالاضافة الى 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
كما أضافت أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.
وأشارت إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع “آزوفستال”، كما أنها حررت أحد الأحياء في غرب المدينة.