لافروف: القمة الروسية الإفريقية سترتقي بالعلاقات لمستوى جديد

توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ترتقي القمة الروسية الإفريقية الثانية، المقررة في جويلية المقبل، بالعلاقات إلى مستوى جديد.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “تحدثنا عن الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستنعقد في سان بطرسبرغ في جويلية المقبل. ونعتقد أن نتائجها ستستند إلى العمل الذي تم منذ القمة الأولى التي عقدت في سوتشي في خريف 2019. وستساعد في الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستويات جديدة”.

وأضاف الوزير: “لقد رأينا اهتماما كبيرا من جانب أصدقائنا في جنوب إفريقيا بالتأكد من أن الحدث سيسفر عن اتفاقيات ذات مغزى”.

وأعلنت مؤسسة “روس كونغرس” الروسية، المسؤولة عن تنظيم المؤتمرات، في وقت سابق أنه من المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في الفترة من 26 إلى 29 جويلية المقبل.