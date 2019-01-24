لافروف : اللجنة المختلطة الاقتصادية فرصة لتعزيز العلاقات الجزائرية-الروسية

نوه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، اليوم بالعاصمة بمستوى التعاون القائم بين الجزائر وروسيا.

معتبرا أن الدورة القادمة من اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية ستكون فرصة لدراسة الامكانيات المتاحة للبلدين.

من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل اكبر سيما على المستوى الاقتصادي.

واوضح لافروف خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

اننا ننوه بمستوى هذا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية و الاقتصادية العسكرية.

واكد لافاروف عقب لقائه بنظيره الجزائري انه اجرى محادثات مفصلة ومعمقة حول وضعية العلاقات الثنائية.

واشار الى اهمية التنسيق بين الجزائر و روسيا، وجهودهما في مجال الطاقة بما في ذلك على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وتابع قوله اننا حددنا السبل الملموسة او كيفية تجسيد الاهداف التي تضمنها الاعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.

الموقع في 2 افريل 2001 بمناسبة الزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى روسيا.