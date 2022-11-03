لافروف: روسيا ترحب بقرارات قمة الجزائر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ترحب بنتائج القمة العربية في الجزائر.

وأورد الوزير الروسي، في ندوة صحفية له مع نظيره الأردني اليوم الخميس: “إطلعنا على سيرورة القمة العربية في الجزائر. وعلى كل النتائج المتوصل اليها. وقد رحبنا بنتائجها، كما أن مواقفنا متقاربة جدا ومشتركة”.

ومن جهة أخرى، قال لافروف، أن بلاده تؤكد على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب في تقرير مصيره. كما أكد إلتزامهم بشأن التسوية في الشرق الأوسط ودعم مبادرة السلام العربي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأى لافروف أن الجهود الأميركية بشأن التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية في الشرق الأوسط “تخريبية”.

كما أشار الوزير الروسي إلى أنه بحث أيضاً مع نظيره الأردني الوضع في العراق.