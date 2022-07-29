لافروف: نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لروسيا

قال وزيرخارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن أمنها وتطورها.

وأوضح وزير الخارجي الروسي خلال اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا:”نبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن الأمن لروسيا.”

كما أكد على أهمية التعاون بين دول منظمة شنغهاي، مشيرا إلى دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة.

وفي هذا السياق، اضاف وزير الخارجية الروسي، أن قادة دول منظمة شنغهاي اتفقوا على خطة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

بالمقابل أكد لافروف، أن العملة الأمريكية لم تعد موثوقة وواشنطن تستغل عملتها في الضغط على عدد من الدول.

الى جانب ذالك كشف عن اتفاق بلاده مع دول إفريقية على اعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري المشترك.

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