لافروف يكشف كواليس انضمام دول جديدة إلى بريكس وهذا موعد دخول أخرى كشريك

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة “بريكس”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس في ختام قمة بريكس في جنوب إفريقيا. إن النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة. ولم تخل من المشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

كما أوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب. وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وفي وقت سابق من أس الخميس دعت “بريكس” 6 دول للانضمام إليها. وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مازحا إن مجموعة “بريكس”، الذي يتكون من خمس دول. مع قبول ستة أعضاء جدد كاملي العضوية، أصبح مثل “فريق كرة القدم”.

وقال لافروف: “في كل عام، نجتمع في الجمعية العامة على مستوى الوزراء، أما الآن. يبدو لي أننا لن نحتاج أن ننتظر حتى الأول من جانفي 2024، بل سنبدأ الاتصالات مسبقًا. كرؤساء مستقبليين لمجموعة “بريكس”، مع الأعضاء الجدد، لمساعدتهم على بدء الأعمال، بحلول القمة في كازان”.

كما قال لافروف إنه “سيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة التي يمكنها الحصول على وضع شركاء المجموعة لقمة “بريكس” المقبلة”.