لافروف: 12 دولة طلبت الانضمام إلى “بريكس” والمنظمة تدرس المعايير

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن 12 دولة على الأقل أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

كما جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانام جيشانكار، اليوم الثلاثاء. حيث تابع لافروف، بأن المنظمة تعتزم الاتفاق قريبا على المعايير ومبادئ التوسيع المحتمل لها.

في حين، أشار لافروف، إلى أن “قبل الحديث عن كيف ومتى سيبدأ توسع بريكس بالضبط”. تابعا “اتفقنا كجزء من الخمسة على الاتفاق على معايير ومبادئ النظر في مثل هذه الطلبات“. حيث أعرب لافروف عن توقعه بألا يستغرق الأمر وقتا طويلا للاتفاق على معايير ومبادئ توسع المنظمة.

وتعتبر بريكس تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويتكون الاسم من مختصر الحروف الأولى باللاتينية المكونة لأسماء الدول المشاركة. وهي، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد عقدت القمة الأولى بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاتيرينبورغ بروسيا في يونيو/جوان 2009.

وأعلن المبعوث الخاص لرئيس روسيا لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ترحيب موسكو باعتزام الجزائر الانضمام إلى “بريكس”.

كما نقل موقع “سبوتنيك” قول ميخائيل بوغدانوف، بمؤتمر صحفي، “بالطبع، نرحب برغبة شركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل بالانضمام إلى عمل تنسيقات “بريكس”. ومنظمة شنغهاي للتعاون. تابعا “لقد أقمنا حوار ثقة مع الجزائر، وهو مدعوم”. “لكن هذه القضية (إضافة أعضاء جدد إلى بريكس) في إطار العمل الجماعي”.

في حين، أضاف بوغدانوف، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد يزور روسيا، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق على المواعيد.