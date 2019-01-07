“لانام” تطلق خدمات إعلامية عن بعد خلال سنة 2019

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، رضا أحمد زقادي، عن إطلاق خدمات إعلامية عن بعد خلال سنة 2019، تدخل في إطار عصرنة الوكالة .

موضحا أنّ هذه الخدمات، تتمثل في فضاء إعلامي يضم أفلاما قصيرة و بيانات مدونة في شكل ما يطلق عليه “الكتاب الأبيض”.

وهي خدمات تهدف إلى تلقين طالبي العمل وهم في بيوتهم تقنيات البحث عن فرصة العمل.

وتأتي هذه الخدمة لتضاف إلى الخدمات التي توفرها الوكالة والمتمثلة في مدونة المهن والوظائف.

التي تسمح بإجراء قراءة موحدة لمنصب العمل ولمؤهلات طالب العمل و لأطر الوساطة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين و طالبي العمل علاوة على دور المرافقة الذي توفره الوكالة في التسويق لمؤهلات طالب العمل.

مذكرا بتنظيم 16 ألف و 209 ورشة حول آليات البحث عن فرصة عمل استفاد منها 181 ألف و616 شخص منذ 2015 إلى 2018.