لا اعتماد لمن لا يصنع السيارات في الجزائر

تشهد الجزائر، في الآونة الأخيرة، دخول غير مسبوق للسيارات الجديدة من كل العلامات والطرازات. وبأسعار تنافسية تلقى استحسان المواطن.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة، اليوم الخميس، أن سيارة التي تكون في متناول الشعب الجزائري يجب أن تقل عن مليونين دينار.

كما كشف وزير الصناعة عن مفاوضات أجراها قبل ساعات من اطلاق

علامة شيري الجزائر، حول تخفيض سعر أحد موديلات السيارة إلى أقل من مليونين، وضمان 7 سنوات ب200 الف كلم. مشيرا الى أن القطاع سيجبر العلامات الاخرى بنفس الطريقة والاحتيال بشيري الجزائر.

وفي سياق ذات صلة، قال عون، إن القطاع لا يعطي أي تأشيرة للشركاء، دون أن يكون لديه برنامج إنجاز مصنع للسيارات.