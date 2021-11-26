لا تغطية صحية لمتقاعدي وأرامل موظفي الجمارك وذوي الحقوق

بأمر من المتصرف الإداري للتعاضدية

المتصرف الإداري راسل رؤساء المراكز الطبية الاجتماعية من أجل تجميد أيّ تغطية صحية مهما كانت طبيعتها

أمر المتصرف الإداري لتعاضدية الجمارك الجزائرية، بتعليق التغطية الصحية لفائدة متقاعدي السلك وذوي الحقوق، بسبب حالة الفساد التي سادت طريقة تسيير التعاضدية، والتي كانت محل دعوى قضائية رفعها محافظ الحسابات ضد رئيس مجلس الإدارة على مستوى محكمة سيدي امحمد في العاصمة.

وتشير الإرسالية التي بعث بها المتصرف الإداري إلى المراكز الطبية الاجتماعية، تحصلت “النهار” على نسخة منها، إلى تجميد التغطية الصحية مهما كانت طبيعتها، من أجل العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وهو قرار علقت عليه التعاضدية، وقالت إنه سيضرّ بكافة المنخرطين، خاصة فئة المتقاعدين المقدر عددهم بالآلاف والأرامل وذوي الحقوق والمصابين بأمراض مزمنة لغياب مرافق صحية يمكن خلالها هؤلاء من إجراء تحاليل وأشعة طبية باهظة الثمن، بعد تجميد الاتفاقيات مع المصحات الموقع معها على اتفاقيات لعدم تلقيها لمستحقاتها بسبب مهزلة سوء التسيير التي طالت التعاضدية، والتي جعلت محافظ الحسابات يعدّ تقريرا أسود حول القضية، يرفع دعوى قضائية ضد المتسببين في ذلك، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة، على خلفية ارتكابهم جملة من الخروقات، والتي من بينها الإنفاق غير المبرر وتضخيم الفواتير، ليتم بعد ذلك تعيين متصرف إداري لتسيير المرحلة الانتقالية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وكان محافظ الحسابات “ح.ولد حمودة”، قد بعث بإرسالية إلى أعضاء التعاضدية الوطنية للجمارك يوم 12 جوان الماضي، كشف فيها عن جملة من التحفظات والخروقات المرتكبة من طرف المنخرطين فيها، وعن تذمره من إخفاء رئيس مجلس الإدارة “ب.عبد الباقي” للوثائق التي طلبها من أجل إعداد تقريره الخاص بالسنتين الماليتين 2019 / 2020، مما أجبره – أي المحافظ – على رفع شكوى ضده لدى رئيس محكمة سيدي امحمد – حسب ما تكشف عنه المراسلة -.

ومن جملة التحفظات التي أبداها المحافظ تلك المتعلقة بتنفيذ عقود الخدمة والمقتنيات، والاستحواذ من دون سند ملكية لشقة في ولاية سكيكدة، وتثبيت نظام الإعلام الآلي وعقود خدمات مع استشاري في التصوير الطبي واتفاقية خدمات طبية عيادة “تاليا خاتي” لطب الأوردة، واتفاقية خدمات طبية مع الدكتور رضوان نوري لطب الأسنان واقتناء البيوت الصحراوية “cabines saharienne” وعقود العمل.

أما بشأن التحفظات المالية والإدارية، فقد طرح المحافظ عدة قضايا أخرى ذات صلة بجمع الأموال من مقدمي الخدمات الطبية “العيادات، مركز التصوير، ومخابر التحاليل”، بالإضافة إلى الاستخدام غير المنتظم والسيء للسلف على نفقات البعثة والسلف النقدية، وكذا خروقات أخرى سجِلت بمركز “حسيبة بن بوعلي” لطب الأسنان والمركز الطبي الاجتماعي لولاية ورڤلة.