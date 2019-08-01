40 ألف مليار مخزون صندوق التقاعد لضمان معاشات أربعة أشهر قادمة

لا تقـــديم فـــي تواريــــخ صــــبّ معـــاشـــات المتقاعديـــن تحسبــــا للعيــــد

صندوق التقاعد تم تموينه بستين ألف مليار من صندوق الاستثمار وألف و800 مليار من الجمارك منذ بداية العام

أكد الصندوق الوطني للتقاعد، استحالة القيام بتقديم تواريخ صبّ معاشات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

بسبب الوضع المالي الذي يمر به الصندوق، وكذا القيام مؤخرا بصب أزيد من إحدى عشر ألف مليار في حسابات هؤلاء.

وقالت مصادر رسمية، إن خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، تتوفر على الغلاف المالي اللازم والكافي لصب

معاشات ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف متقاعد، خلال الأشهر الأربعة القادمة، والمقدر بأزيد من أربعين ألف

مليار سنتيم مما تبقى من أموال الدعم التي تحصل عليها الصندوق، منذ بداية العام، والتي شارك فيها الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة ستمئة مليار دينار، بما يعادل ستين ألف مليار سنتيم وثمانية عشرة مليار أخرى منحتها

المديرية العامة للجمارك، بعد تخصيص نسبة واحد ٪ من الرسوم المفروضة للواردات لدعم الصندوق الوطني للتقاعد، بموجب قانون المالية لسنة 2017.

وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أقرت زيادات بنسب متفاوتة في معاشات المتقاعدين،

بنسب تراوحت مابين 1,5 و6%، هذه الأخيرة كانت من نصيب الذين يقل معاشهم عن عشرين ألف دينار،

وتخفض بنسبة خمسين من المئة، وتصل إلى ثلاثة من المئة لأولئك الذي يتراوح قيمة معاشهم مابين عشرين

وأربعين ألف دينار، لتصل إلى2,5% لأصحاب معاشات مابين أربعين ألف وستين ألف دينار، ثم تنخفض إلى 2%

فقط للذين يتقاضون معاشات تعادل ستين ألف دينار وتصل إلى ثمانين ألف دينار وتسقف في نسبة 1,5% لكل متقاعد يعادل معاشه ثمانين ألف دينار أو يزيد عنه.

وقد صبّ الصندوق الوطني للتقاعد بناء على تعليمات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، هذه الزيادات،

شهر جوان الماضي، وبأثر رجعي، حيث بلغ حجم الغلاف المالي الذي خصص لصب هذه الزيادات باثنين وثلاثين مليار دينار، بما يعادل ثلاثة آلاف ومئتي مليار سنتيم.