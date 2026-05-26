لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أرشدنا إلى فضائل الأعمال والأوقات والأماكن، فحثنا على اغتنام العشر الأول من ذي الحجة. وذلك بترديد دعاء العشر من ذي حجة.

فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. باغتنام فضائل هذه الأيام المباركة والفوز بالنفحات والرحمات الربانية فيها. وذلك بالتوبة الإكثار من الذكر ودعاء العشر من ذي حجة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه.

وكأحد وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الطيبة التي نعيشها الآن باثنين وثلاثين كلمة، وهي: «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ. وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني»