الرقم السري :

138194

لا رجاء لإبن ميلة سوى زوجة طيبة أصيلة

من ولاية ميلة ستكون الإنطلاقة مع رجل جاد ومحترم، يبلغ من العمر 50 سنة، متزوج وأب لأولاد هم قرة عينه. وأعز ما لديه، يملك سكن خاص، اتصل بنا ولا رجاء له إلا الحلال. وقد أعرب لنا عن قصده الشريف حيث أنه يحلم بـ زوجة تكمل إلى جانبه المشوار. وهو يعد أن يكون لها زوجا عادلا على سنة خير الأنام.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن يجتمع بإنسانة تقية، تؤمن بمبدأ التعدد. تمنحه يقلبها وتفديه بعمرها ليمضيا في عالم من الهناء والراحة، أكثر ما يهمه أن تكون صاحبة مستوى جامعي. سنها لا يتجاوز 35 سنة، لا يهمه ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت. ويقبلها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138195

سيجعلك أميرة في حياته وسيغدق عليك بالوفاء والمحبة

رجل أخر يتمنى التعدد على سنة الله ورسوله، أطلّ علينا من خلال هذا الركن ولا رجاء له سوى أن يجد ملبية لنداء الإستقرار والفرج. صاحب إعلاننا من غرب البلاد، كما يبلغ من العمر 39 سنة، متزوج وأب لأبناء، عامل مستقر وأموره المادية مرتاحة والحمد. يحلم بزوجة ثانية ويعد أن يضمن سكنا خاصا وحياة كريمة.

منتهى أمله صاحب إعلاننا أن يلاقيه الله بامرأة تنافسه على الطاعة لكسب الأجر والثواب. تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 38 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138196

شهم وإبن اصول يناشد سعادة تدوم

إلى شرق البلاد مرة أخرى لنختتم عروضنا، ونمنح الفرصة لرجل شهم يرد الارتباط، هو في العقد الخامس من عمره. أصيل محترم وجاد، متقاعد من مؤسسة عمومية، متزوج يريد التعدد، لديه أولاد مستقرين في حياتهم. وهو بدوره يعيش حياة مستقرة والحمد لله.

يتمنى صاحب الإعلان وبموافقة زوجته الأولى أن يرتبط بزوجة ثانية تكون أيضا فرحته ومؤنسة في حياته. يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنّها أقل من 45 سنة. شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

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