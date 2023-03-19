لا قطع للكهرباء والغاز خلال الشهر الفضيل

جندت مصالح سونلغاز، بمناسبة الشهر الفضيل، كل الوسائل المادية والإمكانات البشرية لضمان نوعية حسنة لتوزيع الكهرباء والغاز للمواطن.

وكذا تكييف ساعات العمل لكل هياكل الإستقبال والتكفل الأحسن بانشغالات الزبائن.

كما قررت سونلغاز تعليق قطع التموين بطاقتي الكهرباء والغاز خلال هذا الشهر على المتخلفين في تسديد فواتير الاستهلاك للطاقة.

وتضع سونلغاز، كل الوسائل التسهيلية لهم من أجل خدمة عمومية. وبهذا تبقى سونلغاز وفية لمواقفها التضامنية والاجتماعية كشركة مواطنة بامتياز.