لا ماء ولا كهرباء.. سكان 2200 عدل بوينان في “الظلمة”

بعد أسابيع قليلة، من استلام مفاتيح سكناتهم وسط فرحة كبيرة وتنظيم محكم، خاب أمل سكان حي2200 مسكن عدل في بوينان. حيث لم يكونوا ينتظرون ان يصطدموا بكم هائل من المشاكل، على غرار غياب الكهرباء التام، والماء. إضافة إلى معاناة بعض الايلوات من وضعية كارثية، خاصة الطوابق الأرضية.

سكان أهل الخير.. “أين الكهرباء؟”

فور تسليم المفاتيح، وعند تفقد منازلهم والفرحة في أعينهم، يصطدمون بعدم وجود كوابل الكهرباء. الأمر الذي جعلهم يعلقون تاريخ انتقالهم إلى بيتهم الجديد بعد 9 سنوات من الانتظار. ومنهم من أضاف مدة الكراء” التي أثقلت جيوبهم.

لكن بالمقابل، هناك من تحتم عليه الأمر بالانتقال والعيش في منزله الجديد دون “كهرباء”. لأنه ليس لهم مكان يذهبون إليه.

وفي السياق ذاته، حسب الأصداء من داخل الموقع، فإنهم ذهبوا إلى وكالة سونلغاز، لكنهم التمسوا منها “التماطل” وعدم الاهتمام. وفي كل مرة يضيف سكان أهل الخير، تضع لهم الأعذار والأسباب فأين الحل؟.

الماء.. إيلو يوجد وآخر غائب

ومن جهة ثانية، يشتكي بعض السكان من عدم إطلاق توزيع المياه في عماراتهم، خاصة الطوابق العلوية. حيث تأخر موعد تنقلهم بسبب عدم تنظيف الشقة من الغبار ومخلفات البناء.

ويشير السكان، إلى أنهم يعانون من نقل المياه إلى شققهم، خاصة في ظل غياب المصاعد التي لم يتم اطلاقها بعد.

وفي سياق المشاكل التي يعاني منها حي أهل الخير 2200 مسكن عدل بوينان، رفع المستفيدون مطالبهم للوالي المنتدب للدائرة. حيث دعوه إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا “التماطل”.