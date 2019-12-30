لا وجود للبحرية التركية بميناء الجزائر.. ما الغرض من نشر وزارة الدفاع التركية للخبر؟

تنقلت “النهار”، اليوم الاثنين، إلى ميناء الجزائر، قصد التحقق من وجود فرقاطات للبحرية التركية، على مستوى الميناء.

وتم التحقق من عدم وجود أي فرقاطة للبحرية التركية بالميناء الجزائر، عكس ما روجت له أمس وزارة الدفاع التركية في بيان لها.

الامر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن بيان وزارة الدفاع التركي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر الموسوم بالشارة الزرقاء.

خاصة في هذا الوضع بالذات والتجاذبات الإقليمية وبعد طلب فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي للتدخل التركي العسكري لحل الأزمة في ليبيا عسكريا.

للتذكير، فقد جاء في بيان وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، ” تنتقل مجموعة المهام البحرية التركية التي تتكون من فرقاطاتنا TCG GÖKSU و TCG GÖKOVA ، إلى ميناء الجزائر، لتقديم الدعم المرتبط بعملية الناتو البحرية Sea Guardian”.

وبعد التحقق ميدانيا من عدم رسو البحرية التركية في ميناء الجزائر، تقرر سحب مقال الخبر من موقع “النهار أون لاين” الذي نشر أمس الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع التركية.