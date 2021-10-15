لبنان: إرتفاع حصيلة القتلى وقيادة الجيش تعتقل 9 أشخاص

أفاد، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الجمعة، عن إرتفاع عدد ضحايا الإشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت أمس الخميس، إلى 7 قتلى.

وقال كتانة، أن قيادة الجيش اللبناني إعتقلت 9 أشخاص. و هناك 32 جريحا نتيجة هذه الإشتباكات. مؤكدا أن بعض الجرحى إصاباتهم بليغة. وتجدر الإشارة أن السلطات اللبنانية أعلنت عن حداد وطني. على الضحايا. أين سيتم إغلاق المدارس والمصارف والمكاتب الحكومية.

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