لبنان.. إصابة 105 من أفراد الجيش بينهم 8 ضبّاط في احتجاجات “يوم الحساب”

كشفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن تعرض 105 من أفراد الجيش إلى إصابات متفاوتة الخطورة، بينهم 8 ضبّاط إثر الاحتجاجات التي وقعت في بيروت.

وكشف بيان الجيش بأنه وأثناء قيام وحداته بحفظ الأمن بعد الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرض 105 عسكري إلى الرشق بالحجارة والمفرقعات والمولوتوف.

وقد أصيب 105 عسكري بإصابات متفاوتة الخطورة، بينهم 8 ضبّاط إصابة اثنين منهم بالغة.

وأوضح بيان الجيش بأنه جرى توقيف 4 أشخاص ممن قاموا بأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة ضمن احتجاجات المواطنين.

مشيرا إلى أنه تم الدخول إلى مقرات كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها.

بالإضافة إلى إضرام النار في مبنى يقع في محيط البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية “بوكلين”، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المتخصص.