لبنان.. تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية 2020 لمواجهة تفشي “كورونا”

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية العام الجاري من أجل مواجهة تفشي وباء “كورونا” المتزايد مؤخرا.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد قرر المجلس الذي انعقد برئاسة الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة من 31 أوت إلى 31 ديسبمر القادم.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن البلاد تمرّ بمرحلة حساسة جدا وعدد الإصابات يرتفع بشكل كبير يوحي أنه إذا استمر على هذا المنوال فسنفقد السيطرة تماما على الجائحة.

وقد كلف وزير الصحة بالتواصل مع المستشفيات الخاصة للتعاون وفتح أجنحة خاصة لمصابي “كورونا” ومعاجتهم في مهلة أقصاها 5 أيام.

وقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 525 إصابة جديدة ووفاة 12 شخصا في آخر 24 ساعة، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى الضعف بعد الانفجار الذي هزّ بيروت.

معين تيت