لبنان.. مسيرات حاشدة تجاه مرفأ بيروت في الذكرى الأولى للإنفجار

إنطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، من مختلف مناطق لبنان باتجاه المرفأ في الذكرى الأولى لانفجار 4 أوت.

وشارك في المسيرات، أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وفوج إطفاء بيروت، وأطباء ومحامون، وعسكريون متقاعدون، وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.

ونكس القصر الجمهوري الأعلام حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تفجير مرفأ بيروت.

ومن المتوقع أن يتوجه المحتجون مع بداية المساء إلى محيط البرلمان، تحت شعار “رفع الحصانات” عن النواب تمهيدا للإدعاء عليهم في قضية انفجار المرفأ.

وحسب قناة “أل بي سي أي”، فإن قوى الأمن أطلقت النار بالهواء لفض اشتباك حصل في منطقة الجميزة ببيروت، وأفادت مصادر أخرى عن إصابة 4 أشخاص في الإشتباك.