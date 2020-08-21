لبنان.. وصول 192 طائرة و 5 بواخر مساعدات من 42 دولة منذ انفجار مرفأ بيروت

كشفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن وصول 192 طائرة و 5 بواخر مساعدات طبية وغذائية من 42 دولة إثر الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد تسلمت لبنان من دول صديقة وشقيقة أوروبية وعربية، ومنها الجزائر، مساعدات طبية وغذائية وعينية وحتى مستشفيات ميدانية ممركزة بأطباء وممرضين.

وأوضحت قيادة الجيش أن 192 طائرة و 5 بواخر محمّلة بمساعدات هامة وصلت من 42 دولة، أين تسلّم الجيش حمولتها وسلّم للسفارات والجمعيات الكميات المخصصة لها بموجب مستند موقع.

وأكد البيان بأن وحدات الجيش وزّعت ما لديها من حصص غذائية في المناطق المنكوبة بواقع 40 ألف حصة غذائية، على أن تستأنف التوزيع فور تسلمها مساعدات أخرى.

كما أشارت قيادة الجيش الاستمرار في توزيع الخبز إلى حين نفاد كمية الطحين التي تسلمها الجيش من ضمن المساعدات، وعمد إلى تسليمه لعدد من الأفران التي بدورها وزّعت الخبز مجانا.