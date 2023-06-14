لبنان يخفق مجددا في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، مجددا في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حسب ما أفاد به الإعلام المحلي.

وحصل المرشح سليمان فرنجية على 51 صوتا والمرشح جهاد أزعور على 59 صوتا. في الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب اللبناني المنعقدة اليوم. فيما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على 86 صوتا من الجولة الأولى.

وبهذا تكون الجلسة قد فقدت نصابها القانوني، ما منع انعقاد جولة ثانية للتصويت يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد قال أمس الثلاثاء. أن المعطيات الظاهرة توحي بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة مجلس النواب الثانية عشر. المخصصة لهذا الغرض مرجحا ذلك للأجواء السياسية الراهنة المحمومة والضاغطة.