لبنان يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا في أعقاب إنفجار بيروت

سجلت لبنان التي تعاني تبعات انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على المستشفيات، رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، خلال 24 ساعة الماضية.

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7121 حالة، من بينها 87 وفاة حتى الآن.

ولقي ما لا يقل عن 171 شخصا حتفهم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أوت، وأصيب 6000 آلاف.

كما تسبب الإنفجار، في إلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من العاصمة مخلفا وراءه ما يقرب من 300 ألف شخص دون مسكن.

واكتظت المستشفيات بالمصابين، وهي التي لحقت بها أضرار وإصابات بين أطقمها جراء الانفجار أيضا.

وقال المتحدث بإسم منظمة الصحة العالمية في إفادة للأمم المتحدة، إن نزوح الكثيرين عن منازلهم يشكل خطرا بتسريع وتيرة تفشي الوباء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له: “أدى الوضع الطارئ في بيروت لتخفيف العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كوفيد-19، ما يزيد من احتمالية وقوع معدلات أعلى من انتقال العدوى ومن ثم تسجيل عدد كبير من الإصابات خلال الأسابيع المقبلة”.