لتحسين ظروف التمدرس.. توفير خدمات الاتصالات في الابتدائيات

تم اليوم الخميس، بمقر الوزارة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسة اتصالات الجزائر. لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لفائدة المدارس الابتدائية، من خلال الاشتراكات المتعلقة بالهاتف والأنترنت.

وتمت المراسم تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكل من الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية. والأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الرئيس المدير العام لمؤسسة Algérie Télécom - إتصالات الجزائر.

وتتضمن الاتفاقية المبرمة توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، سواء الهاتف أو لأنترنت، بأسعار تفضيلية من أجل ربط المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي. مع دعم أكثر بالنسبة للبلديات ذات الموارد المالية المحدودة. مع ربط المدارس بالمناطق المعزولة بتقنية الجيل الرابع – 4G- LTE – .