لتطوير المجال المنجمي بالجزائر.. عرقاب يستقبل أساتذة باحثين

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مجموعة من الأساتذة الباحثين من جامعات عنابة، خنشلة، البويرة وبجاية.

وكذا والمهتمين بمجال البحث العلمي في المجال المنجمي، وهذا بحضور إطارات ومستشاري الوزير من القطاع المنجمي.

وحسب بيان للوزارة، تمحور اللقاء حول تثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر. ولاسيما في الشق المتعلق بالدراسات والأبحاث العلمية والتكوين في القطاع المنجمي بالجزائر.

كما يأتي اللقاء بهدف تقريب الجامعة الجزائرية من محيطها الاقتصادي عبر شراكات وتعاون علمي وبحثي مع مؤسسات قطاع المناجم.

وكذا لوضع استراتيجية تعاون بين الجامعة الجزائرية ومختلف مراكز البحث. من أجل تطوير الدراسات والأبحاث المنجمية ومشاركته في تطوير المشاريع الاقتصادية المنجمية.