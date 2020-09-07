لتطويق “كورونا”.. المغرب يغلق “الدار البيضاء” 14 يوما

أعلنت الحكومة المغربية إغلاق مدينة “الدار البيضاء” بدءًا من منتصف نهار اليوم الإثنين واتخاذ مجموعة تدابير لتطويق رقعة انتشار “كورونا”.

ووفق وكالة الأنباء المغربية، فقد قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس “كورونا” في مدينة “الدار البيضاء”.

وأعلنت الحكومة إغلاق جميع منافذ عمالة “الدار البيضاء”، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

كما قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، بدءًا من اليوم الإثنين.

مع غلق أسواق القرب على الساعة الثالثة ظهرا وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على التاسعة ليلا.

كما تقرر إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، بشرط توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وجدّد البلاغ أنه سيتم العمل بهذه التدابير طيلة 14 يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.