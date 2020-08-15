لتمكين العائلات من قضاء عطل بأفضل الأسعار.. توقيع اتفاقتين بين قطاعي السياحة والنقل

وقع، وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو بمعية وزير النقل، لزهر هني صبيحة اليوم السبت، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين قطاع السياحة وقطاع النقل.

وتتمثل الاتفاقية الأولى بين الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والمجموعة المتكونة من مجمع “فندقة وسياحة وحمامات معدنية” HTT والديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق FNH .

بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة FNAT والنادي السياحي الجزائري TVA والنقابة الوطنية لوكالات السياحة SNAV.

أما الاتفاقية الثانية، بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF ومجمع “فندقة وسياحة وحمامات معدنية”HTT والديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والنادي السياحي الجزائري TVA.

وتأتي هاتين الاتفاقيتين في إطار دعم تنمية وتشجيع “السياحة الداخلية” من خلال تمكين العائلات الجزائرية لا سيما فئة الشباب من قضاء عطل على مستوى المؤسسات السياحية الوطنية بأسعار تفضيلية.