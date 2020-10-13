لجان تفتيش ومراقبة لمعاينة غرف التبريد المخزنة للبطاطا لموسم 2019/2020

باشر الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، تشكيل لجان تفتيش ومراقبة بغرض معاينة غرف التبريد المخزنة للبطاطا.

وأفاد الديوان، عبر صفحته على الفايسبوك، أنه سيتم مراقبة البطاطا المخزنة الاستهلاك لموسم 2019/2020 على المستوى الوطني.

وأضاف أن العملية إنطلقت الأسبوع الماضي وستشمل 52 غرفة تبريد موزعة عبر عدد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان إلى أن العملية تهدف إلى التحقق من الكميات المخزنة بحسب العقود المبرمة بين الديوان والفلاحين والمتعاملين المخزنين.

كما تستهدف هذه العملية النوعية إلى جانب التحقق من كميات البطاطا المخزنة إلى معرفة مدى صلاحيتها، قبل طرحها في الأسواق.

وكشف نفس المصدر، أن مراقبي الديوان سجلوا أن كميات البطاطا المخزنة تستوفى شروط الصحة والسلامة وذلك أيام قليلة قبل إطلاق عمليات التفريغ وطرح الكميات المخزنة في الأسواق.