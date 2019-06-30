لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهر جراء إصابته برصاصة

لقي متظاهر سوداني، حتفه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلق ناري، خلال مشاركته في الاحتجاجات، بمدينة عطبرة شرق البلاد، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وحسب بيان أصدرته اللجنة، اليوم الأحد، فإن القتيل هو شاب عشريني، وفارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر.

ولبت الجماهير السودانية، اليوم الأحد، نداء قوى الحرية والتغيير، والتي دعت لتنظيم مظاهرات مليونية، تحت شعار: “مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية”.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى حاليا السلطة في البلاد.

وقامت قوات الأمن، باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين في بعض المدن التي تجري فيها الاحتجاجات، حسب مصادر إعلامية محلية.