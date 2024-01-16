لجنة الانضباط تقسو على رئيس الاتحاد السوفي

سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عقوبة قاسية في حق رئيس نادي الاتحاد السوفي، يوسف سخري.

وكشفت الرابطة، عن قرارات اللجنة الانضباطية التي اجتمعت أمس الاثنين، مبرزة بأن ذات الهيئة، قررت إيقاف رئيس الاتحاد السوفي لسنتين.

وأشارت بيان الرابطة، بأن سبب الإيقاف يعود إلى محاولة يوسف سخري، الإعتداء وتهديد رسميين في أحد لقاءات الفريق، إلى جانب عدم احترامه لقرارات الهئيات القضائية.

مبرزة بأن سخري، الذي كان تحت طائلة التوقيف المؤقت، تم إيقافه لسنتين نافذتين. سيكون خلالهما ممنوعا من مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم. إلى جانب حرمانه من التواجد بأرضية الميدان وغرف تغيير الملابس، وتغريمه بـ 100 مليون سنتيم.