لجنة الانضباط تكشف قراراتها بخصوص مخازني وأناتوف

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قراراتها بخصوص كل من المدير التقني الرياضي لمولودية الجزائر، محمد مخازني، ولاعب الفريق لفئة أقل من 19 سنة، مسلم أناتوف.

وكانت الهيئة الانضباطية، قد استدعت الثنائي مخازني وأناتوف. للاستماع إلى أقواله أول أمس الخميس، في قضية نهائي كأس الجزائر، لفئة “U19” أمام شباب بلوزداد.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، فقد تقرر ايقاف مخازني، لمباراتين، مع تغريمه بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم، وسلوكه السيء.

بينما تمت معاقبة أناتوف، الذي طرد في النهائي. بمواجهتين واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامة بقيمة 5 آلاف دينار جزائري.

في حين غرّمت اللجنة الانضباطية التابعة للرابطة، فريق مولودية الجزائر. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب التصرف غير اللائق لمسيريه. عقب النهائي، الذي توّج به شبان “السياربي” بضربات الترجيح، بعدما انتهى بالتعادل الايجابي (2-2).