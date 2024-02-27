لجنة الانضباط تكشف قرارات الجولة الـ 18 وتبقي ملف عرامة مفتوحا

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 18 التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما أبقت ملف رئيس شباب قسنطينة طارق عرامة مفتوحا.

وحسبما جاء في موقع الرابطة. فإنه قد تقرر معاقبة مدرب نجم بن عكنون. دزيري بلال، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على قرارات حكم مواجهة ناديه وشبيبة الساورة.

كما تم تغريم لاعب شبيبة القبائل بوحكاك خالد بنفس القيمة المالية ولنفس السبب، في لقاء ناديه واتحاد خنشلة. إلى جانب تغريم الشبيبة بـ 6 ملايين سنتيم. بسبب استعمال أنصارها للألعاب النارية.

بينما غرّم مدرب حراس اتحاد خنشلة، عيادي علاوة. بدوره بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم المباراة، وتغريم النادي بـ 4 ملايين سنتيم. بسبب سوء التسيير.

ووجهت لجنة الانضباط أول انذار لمولودية البيض. بسبب استعمال الألعاب الناري وإلقائها على أرضية الميدان. ما تسبب في خسائر مادية لدى استضافة مولودية الجزائر. إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.

فيما تم توجيه ثالث انذار للنادي العاصمي. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية والقائها على أرضية الميدان والتسبب في خسائر مادية. وغرامة بقيمة 100 مليون سنتيم.

كما تمت معاقبة المدرب المساعد لمولودية وهران، بوعزة عبد اللطيف. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم مباراة ناديه أمام الاتحاد السوفي. ومعاقبة الفريق بـ 4 ملايين سنتيم بسبب التسيير السيء.

إلى جانب عقوبة بقيمة 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال الألعاب النارية. وأخرى بقيمة 10 ملايين سنتيم بسبب تواجد غرباء في النفق المؤدي إلى أرضية الميدان. وغرامة أخرى بقيمة 30 مليون سنتيم بسبب غياب المياه الساخنة في غرف تغيير الملابس.

فيما عوقب لاعب الاتحاد السوفي، شاشا محمد الهاشمي. بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم، مع تغريم ناديه بـ 4 ملايين سنتيم. بسبب التسيير السيء للمباراة.

في حين تم معاقبة شباب قسنطينة بـ 3 ملايين سنتيم. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية في لقاء جمعية الشلف، وعقوبة بـ 6 ملايين لإدارة الأخير لنفس السبب.

فيما أعلنت اللجنة التابعة للرابطة. عن إبقاء ملف شباب قسنطينة. المتعلق بالتصريحات الإعلامية مفتوحا، وكانت الهيئة الانضباطية قد استدعت في وقت سابق رئيس النادي طارق عرامة. للاستماع إلى أقواله بخصوص تصريحاته التي أدلى بها بعد الهزيمة في الجولة الـ 17 أمام مولودية الجزائر.