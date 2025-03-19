لجنة الانضباط توقف إبراهيم شاوش

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مناجير فريق رائد القبة، إبراهيم شاوش كريم، إلى حين الاستماع إلى أقواله.

وجاء توقيف شاوش، اثر تصريحاته النارية التي أدلى بها عقب الإقصاء من ثمن نهائي كأس الجزائر. على يد اتحاد العاصمة. واتهامه الحكم بوسليماني، بمنح ركلة جزاء خيالية للمنافس.

وأفاد بيان الرابطة، بأن شاوش، مرتقب غدا الخميس. من أجل الاستماع إلى أقواله عند الساعة 13:00، بسبب تصريحات لوسائل الإعلام.