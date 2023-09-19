لجنة الانضباط توقف اللاعب غيلاس قناوي

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيف لاعب وفاق سطيف، غيلاس قناوي.

وكان قناوي قد أودع الحبس المؤقت مطلع شهر ماي الماضي، بعد متابعته من طرف النيابة بتهم تتعلق بتبييض الأمول.

وعقب مغادرته السجن الصائفة الحالية، التحق صاحب الـ 25 ربيعا، بنادي شباب قسنطينة، غير أن لم يعمر طويلا، والتحق بعدها المصري البورسعيدي.

وكشفت لجنة الانضباط، بأنها وبعد تلقي مراسلة من “الفاف” بتاريخ الـ 10 سبتمبر 2023، قررت فتح ملف اللاعب غيلاس قناوي، لاتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة.

حيث اعتبرت ذات الهيئة بأن قناوي، لا يزال لاعبا في وفاق سطيف، وهو المرتبط بعقد يستمر إلى 18 أوت 2025.

وعليه قررت لجنة الانضباط توقيف قناوي، واستدعاءه إلى مقر الرابطة يوم الـ 25 سبتمبر 2023، من أجل الاستماع إلى أقواله.

كما استدعت الهيئة الانضباطية، كل من الأمين العام لوفاق سطيف وشباب قسنطينة، لذات الجلسة، المقررة الاثنين القادم