ايداع لاعب وفاق سطيف غيلاس قناوي الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالشراقة في العاصمة، بإيداع متوسط ميدان نادي وفاق سطيف، غيلاس قناوي، الحبس المؤقت.

وجاء أمر إيداع خريج مدرسة أتليتيك بارادو، الحبس المؤقت بعد متابعته من طرف النيابة بتهم تتعلق بتبييض الأمول.

وحسب مصادر “النهار” فإنه تم إيقاف غيلاس قناوي، نهاية الأسبوع المنصرم.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن قناوي، بقي في العاصمة بعد الراحة التي مدرب الوفاق دزيري بلال، للاعبين عقب لقاء الجمعة الماضية، المتأخر عن الجولة الـ 19 أمام شباب بلوزداد. في انتظار محاكمته يبقى الموضوع للمتابعة.