لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد القتلى في هجوم “كروكوس”  بموسكو إلى 137

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم، أنّ عدد الأشخاص الذين تمّ العثور على جثثهم وسط حطام الهجوم على قاعة كروكوس، ارتفع إلى 137 بينهم 3 أطفال.

وفي بيان لذات اللجنة، فلقد افادت انه تم العثور على جثث 137 شخصا في موقع الهجوم الإرهابي، 3 منهم أطفال.

مع استمرار معاينة مسرح الجريمة مشيرةً إلى أنّه تمّ حتى الآن التعرف على 62 جثة.

وأضاف ذات المصدر، ان إجراءات التحقيق جارية مع 4 من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع كروكوس في كراسنوغورسك.

وأكّدت لجنة التحقيق الروسية أنّ المحقّقين وعلماء الجريمة التابعين للجنة التحقيق الروسية، يواصلون العمل في مسرح الهجوم الإرهابي في “كراسنوغورسك” بالقرب من موسكو في قاعة مدينة كروكوس.

وعثر على 4 مجموعات من الذخيرة القتالية، وأكثر من 500 طلقة و28 مخزناً للذخيرة وبندقيتين من طراز كلاشينكوف كانوا بحوزة المسلّحين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 180 شخصاً.

ووقع الهجوم الإرهابي، يوم الجمعة، بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة حفلاً موسيقيا في المجمع التجاري، ليقع بعد عملية إطلاق النار انفجار أسفر عن حريق كبير.