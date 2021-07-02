لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ “أوبك +” تواصل مشاوراتها اليوم

إتفق أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على مواصلة أشغال الإجتماع الـ31 اليوم الجمعة. لإجراء المزيد من المشاورات وكذلك عقد الإجتماع الوزاري الثامن عشر لدول أوبك وخارج أوبك.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإنه نظرا لعدم الإنتهاء من دراسة جميع نقاط جدول أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي). تم الاتفاق على مواصلته اليوم الجمعة. وذلك لإجراء المزيد من المشاورات وعقد الإجتماع الوزاري الثامن عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك.

وقد انطلقت منتصف أمس الخميس الإجتماع الـ31 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. حيث خصص جدول الأشغال لتقييم تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير. وكذا مستوى الإمتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ماي 2021.

وكان من المنتظر، أن يُعقد الإجتماع الوزاري الثامن عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك الذي يضم 23 دولة “13 دولة من أوبك و10 من خارجها” الموقعة على إعلان التعاون. لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.