لجنة تنظيم “الشان” تكشف أسماء النجوم المدعوين لحفل الافتتاح

كشفت لجنة تنظيم كأس أمم غفريقيا للمحليين، أشماء نجوم الكرة الإفريقية التي تمت دعوتهم لحضور افتتاح الشان 2022.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة تنظيم الشان، تم توجيه الدعوة لعدة أسماء من أساطير كرة القدم الإفريقية من مختلف الأجيال.

كما كشفت ذات الهئية، عن أسماء كل من: دروغبا، يايا توري، روجي ميلا، كريم حقي، اديبايور، اوكوشا، الحاج ديوف، واسامواه جيان.

يذكر أن حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين، مقرر يوم الجمعة المقبل 13 جانفي الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.