لجنة تنظيم كأس الجمهورية تضبط برنامج الدور الربع نهائي

حددت لجنة كأس الجمهورية، البرنامج الخاص بمباريات الدور الربع نهائي للسيدة الكأس، في موسمها الجاري 2022-2023

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم السبت، عن تحديد لجنة كأس الجمهورية، تاريخ 12 ماي الجاري كموعد لخوض ثلاث مباريات من هذا الدور.

كما تقرر برمجة المباراة الرابعة، لحساب ذات الدور، والتي ستجمع فريق الخروب، بالفائز بين مواجهة شباب بلوزداد، وشباب الأبيار، يوم 21 ماي، بملعب “5 جويلية”.

ومن جهة أخرى حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، أن تاريخ 13 ماي، لخوض المباراة التأخرة عن الدور الثمن نهائي، بين شباب بلوزداد، وشباب الأبيار.

وجاء البرنامج الكامل المسطّر من لجنة تنظيم كأس الجمهورية على النحو التالي: