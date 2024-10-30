لجنة خاصة تزور ملعب “حسين آيت أحمد”

يُرتقب أن تحل لجنة خاصة، يوم السبت القادم، الـ 2 نوفمبر الجاري، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت “الفاف” في بيان على هامش اجتماع مكتبها الفدرالي، أمس الثلاثاء، بأن هذه اللجنة، مكلفة بالتنظيم، وستحل بمدينة تيزي وزو. من أجل الشروع في التحضيرات الخاصة. باستقبال مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.

ويستقبل “الخضر” ليبيريا، يوم الأحد، الـ 17 نوفمبر الداخل، بملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو. بداية من الساعة 17:00. في أول مباراة للمنتخب الوطني، بهذا السرح الرياضي الجديد.

وفي المقابل، نوهت “الفاف” وأعضاء المكتب الفدرالي. بالنتائج الباهرة التي يحققها المنتخب الوطني، والتي سمحت له بالصعود إلى المركز الـ 37 عاليا. ودخول “التوب5” إفريقيا، في آخر تصنيف لـ “الفيفا”.