لحفاية: تسوية أزيد من 18 ألف وضعية إدماج في قطاع التربية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أن قطاع التربية هو ثاني قطاع من حيث عدد المعنيين بالإدماج المقدر عددهم بـ104.406 مسجل.مشيرا إلى أنه إلى غاية 15 سبتمبر الجاري تم تسوية 18915 وضعية ما يمثل 18.12 بالمئة من التعداد الكلي.

وخلال إجتماعه مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، لبحث ودراسة مدى تقدم عملية الإدماج في قطاع التربية.أكد لحفاية أنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية عبر إستغلال كل المناصب المالية.والمناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها.

مضيفا أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان، أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج.ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني.

ونوه الوزير بالمساهمة الفعالة للشباب المعنيين في تدعيم هيامل الإدارية والمورافق الإدارية والعمومية.ودعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بعملية الإدماج.

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