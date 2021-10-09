لحفاية يستعرض تجربة الجزائر لتحسين الضمان الإجتماعي

إستعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية. خلال مشاركته في ندوة افتراضية حول الضمان الاجتماعي في إفريقيا. الإصلاحات “الجذرية” التي مست منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر.

مشيرا إلى انعكاساتها على تحسين نوعية الأداءات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. مبرزا جملة الإصلاحات الجذرية للمنظومة ولاسيما توطين التكنولوجيات الحديثة وترسيخ مبدأ التعاوان وتبادل الخبرات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الجزائر كثفت جهودها لضمان استمرارية الخدمة العمومية للضمان الاجتماعي. باتخاذ جملة من التدابير بشكل يتلاءم مع الظرف الاستثنائي واستجابة لاحتياجات العمال والمواطنين خلال جائحة كورونا.

على غرار إحالة ما لا يقل عن 50 % من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

وفي ذات المنحى، أشار لحفاية إلى “مساهمة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية. ومناصب العمل وذلك من خلال تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين لدى هيئات القطاع.

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