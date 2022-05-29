لحماية الغابات من الحرائق.. تجميد مؤقت لإنتاج الفحم

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن التجميد المؤقت لإنتاج الفحم. لتفادي اندلاع الحرائق في الغابات.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تقرر في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021،2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة. أعلنت الوزارة عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج الفحم. وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الإحترام الصارم للإجراء. واي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.