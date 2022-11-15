لحوم أبقار من دول الساحل على موائد الجزائريين.. وتسقيف أسعار النخالة

تقرر وبصفة رسمية دعم السوق الوطنية للثورة الحيوانية بأبقار حية مستقدمة من دول افريقية مجاورة، يتم استلامها بالمجان عبر المقايضة.

ومن المقرر أن يتم تسويق لحوم تلك الأبقار للمستهلك الجزائري بأسعار مدروسة لا تتعدى 1100 دينار للكيلوغرام الواحد.

وجاء هذه القرارات بعد اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة برئاسة الوزير عبد الحفيظ هني.

كما توّج الاجتماع بعدة قرارات من شأنها أن تخدم مصلحة الموال والمستهلك على حد سواء.

وفي هذا الإطار، كشف بلقاسم مزروعة نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، عن الفصل وبشكل نهائي في عمليات المقايضة التي تتم بين تجار الجهة الجنوبية للوطن ونظرائهم من دول الجوار على غرار مالي والنيجر والتشاد.

وبموجب الإجراء الجديد، سيتم استلام وبصفة الزامية أبقار حية مكان السلع محل المقايضة من الطرف الجزائري، وهي أبقار ستخضع لعمليات تسمين محلية لمدة أقصاها خمسة أشهر.

الأبقار ستخضع لمراقبة بيطرية قبل توجيهها للاستهلاك العام

كما ستخضع تلك الأبقار لمراقبة بيطرية قبل توجيهها للاستهلاك العام بعد ذبحها في مذابح صناعية خاصة تنشط على محور تمنراست وأدرار وتحويلها للجهة الشمالية لتباع بأسعار مسقفة لا تتعدى 1100 دينار.

وبشأن الانطلاق في إحصاء الثروة الحيوانية، كشف محدثنا بأن ذلك سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري وتكون عبر شرائح بلاستيكية تحمل أرقاما تعريفية ترافق المواشي مدى الحياة.

وتهدف السلطات العمومية من الإحصاء إلى الفصل بين الموال الحقيقي والموال المزيف والعمل على التحكم في أسعار اللحوم الحمراء التي غالبا ما يكون ضحيتها المواطن”.

وأشار المصدر إلى أنه تمت الموافقة خلال أشغال الاجتماع الذي دام 5 ساعات كاملة على استيراد لحوم حمراء من الخارج من طرف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء شريطة أن تكون طازجة.

وإلى جانب أسعار اللحوم التي سيتم تسقيفها، أشار المتحدث إلى مادة النخالة التي ستسقف أسعارها هي الأخرى بأمر من وزير القطاع عبد الحفيظ هني.

وحضر أشغال الاجتماع إلى جانب ممثلين عن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، آخرين عن الجمعية الوطنية لمربي المواشي، المجلس الوطني المشترك للحوم الحمراء، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، مدير “ألفيار”، مدير الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”، مدير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب ومفتش البيطرة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.