«لدينـــا الأمـــوال الكافيـــة لإنهــــاء مساكــــن عــــدل وفتـــح عـــدل 3 مستحيـــل»

مصدر رسمي بوزارة السكن والعمران ل النهار:

روبة: «90 ألف وحدة سكنية جديدة ستنجز في 48 ولاية»

«جميع ورشات عدل 2 ستنطلق قبل شهر مارس المقبل»

قال مصدر رسمي بوزارة السكن والعمران والمدينة، إن السلطات وفرت كافة الأموال الخاصة بإنجاز مساكن «عدل».

وأن كل من دفع الشطر الأول من السكن سيحصل على شقته، فيما أكد استحالة الإعلان عن فتح عملية اكتتاب جديدة.

وقال المصدر ذاته في حديث خَص به النهار، إن ملف السكن بصيغة البيع بالإيجار سيغلق نهائيا بعد تسليم المساكن المنجزة.

وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز لأصحابها، وأشار إلى أن التسعين ألف وحدة سكنية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019.

ستنجز على مستوى كافة ولايات الوطن الثمانية والأربعين، وهو التصريح الذي أكده المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

سعيد روبة، لـ«النهار» على هامش اللقاء الذي عقده، أمس، للكشف عن طبيعة التطبيق الجديد لمتابعة مساكن «عدل» من طرف المكتتبين.

حين قال التسعين ألف وحدة سكنية الجديدة ستنجز عبر مختلف ولايات الوطن وهو آخر برنامج تطلقه الوكالة.

وفي تصريح صحافي له، أكد روبة بأن ورشات برنامج «عدل 2» ستنطلق قبل نهاية مارس القادم، على أن يتم تمكين المكتتبين من اختيار مواقعهم فيما بعد بصفة تدريجية.

وأشار روبة إلى أن تفعيل التطبيق الجديد لمتابعة مساكن «عدل» من طرف المكتتبين عن طريق الهاتف سيكون شهر فيفري القادم.

وهو التطبيق الذي سيخفف من معاناة هؤلاء في التنقل إلى مقر الوكالة للاستفسار عن انشغالاتهم.

حيث أنه وبمجرد إدخال المكتتب للرمز وكلمة السر بعد ولوج الموقع www.aadl.com.dz .

سيتمكن من معرفة أدق التفاصيل حول مستجدات مسكنه وموقعه واسم شركة الإنجاز ونسبة تقدم الأشغال.

وحتى تقديم الطعن في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما بعد الإعلان عن قرار الرفض.

إلى جانب تحديد الموعد من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لدى الموثق.

هذا الأخير الذي سيكون بإمكانه الاطلاع على كافة مستجدات ملف المكتتب، قبل تحديد الموعد للتوقيع على العقد واستلام المفاتيح.

وتحصي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 560 ألف مكتتب عبر التراب الوطني، منها 79 ألف وحدة تخص برنامج «عدل 1».