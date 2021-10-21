لزهاري: المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

صرح بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الانسان بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أن الجزائر ستبقى في حلق جميع من يعتبرها كانت مستعمرة.

وقال بوزيد لزهاري “سوف نبقى نطالب دائما بالإعتراف والتعويض وذلك سيبقى للأجيال. هذا يوم خاص لإفريقيا التي عانت بمن الاستعمار والتمييز العنصري ومن استغلال ثرواتها الطبيعية.

وكشف لزهاري أن الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان هي المملكة المغربية. رغم أنها تتغنى بحقوق الإنسان. كما أن الصحراء الغربية هي الحلقة الوحيدة التي لم تتذوق حقوق الميثاق.

وأكد لزهاري أن محاربة الصهيونية من أهداف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إفريقيا خطت خطوات كبيرة في تجسيد حقوق الإنسان. لكن الطريق مازال طويلا لتحقيق كل الحقوق السياسية والإقتصادية وحتى الإجتماعية. بسبب جيوب الإستعمار وجيوب الهجرة غير شرعية. داعيا الجميع لوقف التدخلات الأجنبية بالمنطقة، وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها.