لسلامة التلاميذ أمام المدارس.. وزير التربية يأمر بأخذ الحيطة والحذر

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم. وهذ من أجل أخذ كل تدابير الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة الأبناء.

كما دعا بلعابد خلال ترأسه، الخميس الماضي، ندوة وطنية عن بعد، الفاعلين في قطاع التربية، إلى الانخراط في مسعى يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة التلاميذ. بمحيط المؤسسات التعليمية وجوارها، بشكل يضمن تأمين اليقظة الجماعية. ويجعل من كل وليّ حاضر بمحيط المدرسة معنيا أخلاقيا وتضامنيا بسلامة جميع التلاميذ.

في حين، ترأّس وزير التربية الوطنية، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصّصت لإسداء التعليمات والتوجيهات الواجب التقيّد بها. ومتابعة مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية. وكذلك التجهيزات والهياكل ومختلف عمليات الدعم المدرسي. والتي تشكّل المحاور الكبرى للدخول المدرسي 2023-2024.

بلعابد يهنئ النساء الجزائريات

كما جدد بمناسبة 8 مارس، جدّد الوزير تهانيه لكل النساء الجزائريات، في عيدهن العالمي. وعلى وجه الخصوص، كل الموظفات والعاملات في قطاع التربية الوطنية، متمنيا لهن المزيد من التألّق والنجاح.

وفي سياق الندوة المرئية، تابع بلعابد، عروض حول وضعية تنفيذ مديريات التربية للعمليات المرتبطة بالتسيير في الموارد المالية والمادية. الموارد البشرية، الهياكل والتجهيزات، عمليات الدعم المدرسي، وعمليات أخرى. كما ثمّن الوزير، المجهودات المبذولة من طرف الجميع. والتي مكّنت من صب راتب شهر مارس بتطبيق الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.